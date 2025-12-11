Тренер из Ивантеевки стала победителем конкурса профессионального мастерства

В Московской области объявили имена 10 финалистов конкурса на присуждение премии губернатора Андрея Воробьева «Лучший по профессии» работникам учреждений в сфере физической культуры и спорта региона в 2025 году. В число победительниц вошла и инструктор по адаптивной физической культуре спортшколы «Ивантеевка» городского округа Пушкинский Елена Прокофьева.

Она тренирует свыше сотни воспитанников разного возраста: от самых юных спортсменов пяти лет до опытных ветеранов 79 лет. Это пенсионеры, ветераны специальной военной операции и дети-инвалиды. Елена Прокофьева отдала профессии 46 лет.

«Очень хороший тренер. Я воду не любила. Но после того, как пришла в группу к Елене Алексеевне, меня это заинтересовало, я втянулась и вот уже три года хожу на занятия с удовольствием», — поделилась воспитанница Ирина Рыжова.

Елену Прокофьеву отмечают не в первый раз. Ранее ее наградили почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта» и вручили удостоверение «Ветеран труда».