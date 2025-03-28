Трем ветеранам в Наро-Фоминском округе вручили подарки в преддверии Дня Победы

В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Год защитника Отечества и в преддверии праздника подарки вручили трем жителям Селятино.

Телевизоры и бытовую технику получили участник Великой Отечественной войны и трех парадов на Красной площади Николаю Ильич Протопопов, труженик тыла Зоя Николаевна Струнникова и бывший малолетний узник фашистских концлагерей Нина Филипповна Камнева.

Начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев подчеркнул, что эти люди, закаленные испытаниями Великой Отечественной войны, служат символом жизнелюбия. Их судьбы навсегда вписаны в историю страны и являются достойным примером для молодежи Наро-Фоминского городского округа и всех будущих поколений России.

«Ваш подвиг и заслуги перед Родиной мы всегда будем помнить. Спасибо вам, дорогие ветераны за труд и Победу», — сказал Владимир Матвеев.