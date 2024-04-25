Трейл-забег проведут в Одинцове 4 мая | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 19:01 Трейл-забег проведут в Одинцове 4 мая Unsplash

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Любительский забег по природному рельефу пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 4 мая. Для спортсменов приготовили четыре дистанции.

Участников ждут спуски, подъемы и меняющиеся ландшафты — на крутом рельефе парка спортсмены тренируют подъемы в горку. В зависимости от уровня подготовки можно выбрать дистанции длиной в один, пять, десять или 20 километров. На каждой из них используют специальную разметку и различные указатели. Кроме этого, на забеге помогать участникам будут волонтеры. Всем преодолевшим трассу вручат медали финишера.

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Спортивные мероприятия проходят в Лазутинском парке регулярно. Здесь оборудована лыжероллерная трасса, на которой ежегодно проводят Манжосовскую гонку. Кроме этого, для посетителей проводят занятия по йоге, растяжке, танцевальные мастер-классы и сезонные активности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков Подмосковья.

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