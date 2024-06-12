Трехцветные ленты раздадут пассажирам Подмосковных автобусов в День России
Ленты с цветами флага страны будут весь день раздавать в автобусах Мострансавто, на автовокзалах и автостанциях Подмосковья. Акция проходит в День России.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, Мострансавто регулярно проводит акции и дарит жителям и гостям региона приятные сувениры. Бело-сине-красную ленту можно прикрепить на одежду.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что 12 июня общественный транспорт региона работает по расписанию субботы. Также некоторые поезда по маршруту Черусти — Вековка — Черусти будут 11-вагонными.
В ведомстве призвали пассажиров учитывать изменения в графике движения транспорта и планировать свои поездки заранее.
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