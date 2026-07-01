Трехсотый в 2026 году ребенок появился на свет в роддоме Солнечногорска

«Юбилейным» малышом стала девочка Софья. Появиться на свет 300-му с начала 2026 года ребенку помогла команда врачей Солнечногорского роддома, которая провела экстренное кесарево сечение.

Девочка родилась ростом 53 сантиметров и весом 3530 граммов. Принимали новорожденную заведующая акушерским отделением Анна Самко и акушерка Дарья Севастьянова.

«Это первый опыт, первые роды и первое кесарево сечение. Работала команда врачей от Бога, огромное спасибо. Чувствую себя великолепно», — поделилась мать ребенка Анна Мартиросян.

Анна выбрала Солнечногорский роддом по рекомендации подруги и осталась довольна условиями, качеством медицинской помощи и участием врачей. Уже на второй день роженица чувствовала себя хорошо и самостоятельно ухаживала за младенцем.

«Приятно отметить, что к нам приезжают рожать не только из Солнечногорска, но и соседних городских округов, доверяя нашим врачам самое ценное», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина. Она поблагодарила коллектив роддома за профессионализм, добросовестность и индивидуальный подход к каждой пациентке.