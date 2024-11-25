Трех жительниц Серпухова наградили знаком «Материнская слава»

Многодетным жительницам Серпухова в День матери вручили почетные награды. Церемония проходила в Доме Правительства Подмосковья.

Александра Осина и ее супруг воспитывают шестерых детей: Дмитрия, Тимофея, Луку, Фому, Нику и Филиппа. Семья занимается развитием детского образовательного центра «Территория детства» в Серпухове.

Ольга Ставратий является матерью Доминики, Златы, Авигеи, Сарры и Самуила. Ребята постоянно радуют своих родителей благодарностями от глав образовательных учреждений. Ольга и ее муж Роман также активно участвуют в волонтерской деятельности. Они собирают гуманитарные грузы для участников специальной операции и помощь для нуждающихся семей.

Еще один знак «Материнская слава» получила мать пятерых детей Эльмира Меньшаева. Ее Дмитрий, Елена, Иван, Павел и Мария успешно занимаются спортом и показывают высокие результаты.

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