Трех человек спасли врачи сосудистого центра на Дне города в Дубне

В «городке здоровья», который был организован во время праздничных мероприятий, специалисты ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА оказали помощь трем жителям с подозрениями на угрожающие жизни сосудистые заболевания. Двое из них находятся под наблюдением медиков, еще один получил необходимые рекомендации.

Ирина Онищенко в тот день чувствовала себя плохо с самого утра, но все равно отправилась на праздник со своей семьей. Обеспокоенные дочь и внучка привели женщину в «городок здоровья», где ей сделали электрокардиограмму. Врач принял решение об экстренной госпитализации. На базе сосудистого центра пациентке провели комплекс необходимых обследований. Инфаркт не подтвердился, медики вовремя назначили необходимое лечение.

Другой житель Дубны с подозрением на острый коронарный синдром после обследования получил подробные рекомендации и продолжил лечение амбулаторно. Еще одного мужчину прямо с праздника увезли с подозрением на инсульт. Опасный диагноз также не подтвердился.

«Жители Дубны давно просили об открытии Сосудистого центра в Дубне. И вот уже третий год его специалисты буквально спасают жителей, помогают им. Регулярно медики проводят приемы, в том числе выездные. Благодаря этому качество медицинской помощи в Дубне выросло в разы», — отметил глава муниципалитета Максим Тихомиров.