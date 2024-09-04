Трех пациентов с травмой позвоночника спасли от паралича в Мытищинской больнице
Три пациента с травмой позвоночника поступили в Мытищинскую больницу в августе. Двое мужчин и девушка отдыхали в разных местах, но были одинаково неосторожны — неудачно нырнули на мелководье. Каждый мог остаться инвалидом.
Один получил травму шейного отдела позвоночника, второй — грудного отдела с множественными переломами позвонков. Девушка пострадала сильнее всех — травмирована шея, ноги полностью парализованы, одна рука почти обездвижена.
Компрессионные переломы шейного отдела позвоночника называют «травмой ныряльщика» из-за частоты несчастных случаев на воде. Они могут привести к тяжелой инвалидности, когда человек не может ходить, не может контролировать мочеиспускание и опорожнение кишечника.
«При таких травмах важно, чтобы пациент как можно скорее получил хирургическую помощь. Это повышает шансы на восстановление. Всех пострадавших мы быстро прооперировали. Выполнили декомпрессию спинного мозга с последующей стабилизацией», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Сергеев.
Все три операции прошли успешно. У пациентов улучшилась неврологическая картина. У девушки исчез паралич ног, уменьшился парез в руке.
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