Трех пациентов с травмой позвоночника спасли от паралича в Мытищинской больнице

Три пациента с травмой позвоночника поступили в Мытищинскую больницу в августе. Двое мужчин и девушка отдыхали в разных местах, но были одинаково неосторожны — неудачно нырнули на мелководье. Каждый мог остаться инвалидом.

Один получил травму шейного отдела позвоночника, второй — грудного отдела с множественными переломами позвонков. Девушка пострадала сильнее всех — травмирована шея, ноги полностью парализованы, одна рука почти обездвижена.

Компрессионные переломы шейного отдела позвоночника называют «травмой ныряльщика» из-за частоты несчастных случаев на воде. Они могут привести к тяжелой инвалидности, когда человек не может ходить, не может контролировать мочеиспускание и опорожнение кишечника.

«При таких травмах важно, чтобы пациент как можно скорее получил хирургическую помощь. Это повышает шансы на восстановление. Всех пострадавших мы быстро прооперировали. Выполнили декомпрессию спинного мозга с последующей стабилизацией», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Сергеев.

Все три операции прошли успешно. У пациентов улучшилась неврологическая картина. У девушки исчез паралич ног, уменьшился парез в руке.

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