Траурный митинг ко Дню борьбы с терроризмом прошел в Люберцах

В школе № 52 поселка Малаховка городского округа Люберцы состоялся траурный митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники почтили память жертв террористических актов и героев, погибших при борьбе с терроризмом.

Мероприятие прошло у памятника «Неизвестным мальчишкам и девчонкам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны». В нем приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, Герой России, участник СВО Людмила Болилая, депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков, а также ученики и педагоги школы.

Участники митинга почтили память погибших 3 сентября 2004 года в результате захвата заложников в школе № 1 города Беслана. Тогда погибли 334 человека, среди них — 186 детей.

«Терроризм не знает пощады. Его цель — не просто убивать, а сеять страх, разобщать нас, разрушать наше общество изнутри. Но мы едины в своей памяти, в своей решимости противостоять злу. Солидарность — это наша общая сила, которая сильнее вражеской ненависти. Вечная память жертвам терроризма и вечная слава защитникам Отечества», — отметил Владимир Волков.

В завершение митинга участники возложили цветы к мемориалу, отдав дань уважения всем жертвам терроризма и тем, кто защищал людей, рискуя собственной жизнью.