Трассу отремонтировали в Павловском Посаде

Для жителей и гостей Павловского Посада, а также для транзитных автомобилистов, ежедневно использующих это направление, путь к городу стал удобнее. Масштабные работы по улучшению региональной дорожной инфраструктуры позволили завершить комплексный ремонт ключевого участка Носовихинского шоссе.

В рамках проекта дорожники привели в порядок 5,5 километра Носовихинского шоссе. Это не просто обновление покрытия, а полноценная модернизация, направленная на обеспечение долговечности и эксплуатационных характеристик дороги.

«Носовихинское шоссе по праву считается одной из важнейших транспортных артерий в восточном Подмосковье. Ежедневно по этому участку проезжают порядка 40 тысяч водителей. Многие из них — это жители округа, добирающиеся на работу и туристы. Ощутимая часть этого потока направляется именно в Павловский Посад или использует его как ключевой пункт на своем пути», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Обновление дорожного покрытия включало в себя полную замену изношенного асфальтобетона на современное полотно. Кроме того, нанесена новая дорожная разметка, которая улучшает видимость и помогает водителям ориентироваться в любое время суток и при любых погодных условиях.