Трассу М-1 «Беларусь» реконструировали на 95% в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Завершается масштабная реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» с 66-го по 84-й километр в Одинцовском округе. Строительно-монтажные работы здесь выполнены на 95%.

Объект находится в высокой степени готовности, специалисты выполняют завершающие работы — установку барьерного и сетчатого ограждений, рекультивацию полосы отвода, нанесение горизонтальной разметки и монтаж необходимых дорожных знаков. Кроме того, реализуют комплекс мероприятий по озеленению.

Всего на объекте уложено 498 тысяч тонн асфальтобетона. Строители смонтировали более 47 километров барьерного ограждения и установили свыше 34 километров монолитного парапетного ограждения в разделительной полосе.

Кроме того, для удобства водителей на 74-м километре трассы предусмотрели площадку отдыха. Специалисты благоустроили территорию и высадили деревья.

Сейчас на объекте задействовано 600 человек и 200 единиц спецтехники. Реконструкция участка реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».