Трассу длиной 6 километров закроют для проведения Манжосовской гонки в Одинцове

В среду, 31 декабря, в связи с проведением традиционной 56-й «Манжосовской лыжной гонки» трасса длиной в шесть километров на Лазутинке в Одинцовском городском округе будет закрыта. Ограничение будет действовать с 9:30 до 14:30.

Также на трассе будет работать дополнительная охрана. В это время запрещено использовать участок дороги для прогулок и тренировок.

Кроме того, с 9:30 будет запрещена разминка на лыжах для участников в пределах стадиона и 600-метрового круга. Выдача ключей в раздевалке будет осуществляться только участникам гонки при предъявлении стартового номера.

Один из самых популярных и душевных лыжных стартов года — 56-я Манжосовская гонка — традиционно проходит 31 декабря. Чтобы стать частью этого праздника спорта, важно вовремя зарегистрироваться, так как количество мест строго ограничено.