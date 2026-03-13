Транспортные карты «Тройка» стали популярнее среди пассажиров Мострансавто

С начала 2026 года пользователи совершили более 8 миллионов поездок с помощью транспортных карт «Тройка» (тариф «Кошелек») на автобусах Мострансавто. Это на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мострансавто находится в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В будние дни количество поездок с использованием карты «Тройка» превышает 110 тысяч. Больше всего таких поездок зафиксировано в МАП № 11 города Балашиха — более 1,3 миллиона операций. Второе место занимает МАП № 1 города Люберцы с результатом свыше 1,1 миллиона поездок. На третьем месте — маршруты МАП № 3 города Домодедово с более чем 940 тысячами операций.

Карта «Тройка» (тариф «Кошелек») доступна на всех автобусных маршрутах Мострансавто. При ее использовании действует система скидок: первые 20 поездок — по обычному тарифу, далее скидка 10 % с 21 по 30 поездку, 15 % — за 31–40 поездок, скидка в 20 % предоставляется за 41–50 поездок, а с 51-й поездки в рамках 30 дней — максимальная скидка в 35 %.