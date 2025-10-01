Транспортное сообщение с садовыми товариществами улучшат в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Администрация городского округа Солнечногорск договорилась с перевозчиком «Мострансавто» об организации движения общественного транспорта по маршруту № 377. Автобусы будут следовать до разворотной площадки в садовом товариществе «Юбилейный».

Обращение с просьбой изменить маршрут направили жители СНТ «Муравей», «Кочергино-2», «Юбилейный», «Менделеево», «Кочергино», «Вита», «ТЭЦ-21», «Химки», «ВВС», «Ветеран», «Дубрава», «Пограничник» и других объединений.

«Работа по организации заезда маршрута № 377 уже начата. Специалисты проведут необходимые проверки и оформят документы, чтобы улучшить транспортную доступность для наших граждан», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

На реализацию проекта потребуется примерно два месяца. За это время проведут комиссионную проверку дорожного покрытия и заключат дополнительное соглашение с перевозчиком.