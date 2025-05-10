Трансляция парада Победы на Красной площади прошла в парке Мира в Мытищах

Жители Мытищ, предпочитающие провести время на свежем воздухе, собрались у амфитеатра в парке Мира, где был установлен большой экран для трансляции главного парада страны. Здесь жители смогли поклониться героям Великой Отечественной войны у Вечного огня и вместе посмотреть торжественное шествие.

Николай Старостин приехал в центр города с детьми, чтобы познакомить их с выставкой военной техники, расположенной на центральной площади парка, а также вместе насладиться прямой трансляцией парада и принять участие в праздничных мероприятиях, организованных сотрудниками Единой дирекции парков.

«Моему старшему сыну Павлу всего пять лет, и он уже с интересом осмотрел армейскую технику, а сейчас с увлечением смотрит, как на экране маршируют наши защитники по Красной площади», — поделился Николай. — «Я испытываю огромное чувство гордости и трепета от мощи нашей армии. Спасибо нашим предкам за мирное небо над головой».

Мероприятие в парке Мира стало ярким символом памяти и единства поколений в честь Дня Победы.