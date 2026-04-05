Трансформацию книжных фондов завершили в библиотеках Люберец

Теперь большая часть книг размещена обложкой к читателю. Такой формат делает пространство более открытым и понятным для посетителей.

В библиотеках появились «островки», где представлены самые популярные издания и новые поступления. Такое расположение поможет читателям быстрее сориентироваться в пространстве и найти интересующие книги.

Директор библиотечной системы округа Евгения Ерченкова отметила, что подобные решения — еще один шаг к формированию новой культуры чтения, где важна не только доступность книги, но и грамотная презентация издания.

Всего в муниципалитете 16 библиотек, их общий книжный фонд насчитывает порядка 14 100 экземпляров. В настоящее время проходит капитальный ремонт двух центральных библиотек округа — «Бригантины» и «Есенинки». Их открытие в обновленном формате планируется в апреле 2026 года.