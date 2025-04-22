Трамваи с символами Победы вывели на линию в Коломне

Городской округ активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. На линии в Коломне уже появились два украшенных к 9 Мая трамвая.
В год юбилея Великой Победы улицы города и транспорт традиционно оформят к празднику. В службе эксплуатации предприятия «Коломенский трамвай» рассказали, что борта транспортных средств украсили яркими баннерами с георгиевской лентой и словами благодарности героям Великой Отечественной войны. Эти символы Победы станут напоминанием о подвиге нашего народа.
Помимо трамвайных вагонов, праздничная символика украсит несколько остановочных павильонов. Такое оформление помогает подрастающему поколению помнить о цене мира и свободы.
Ранее в микрорайоне Щурово в Коломне вблизи каскада прудов заложили «Аллею поколений». Волонтеры посадили за время акции 45 саженцев кедров и елей. Аллея станет символом памяти, силы и единства.
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