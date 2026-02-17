Тракторы, погрузчики и КамАЗы вышли на расчистку дорог от снега в Богородском округе

Ночную уборку снега после циклона «Вивьен» продолжают коммунальные службы в Богородском городском округе. Расчищать территории помогают 12 автомобилей «Газель» и около 100 дворников.

На улицах и во дворах задействовали четыре комбинированные дорожные машины на базе КамАЗ и семь тракторов МТЗ-82 со щетками. Также выехали две аналогичные машины МТЗ-330 со щетками и два трактора МТЗ КДМ.

Для вывоза снега привлекли четыре погрузчика и три самосвала.

В это же время в Коломне для борьбы с последствиями снегопада коммунальщики также задействовали тяжелую технику и самосвалы. Расчистка дорожного полотна ведется в две смены.