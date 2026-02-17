Коммунальщики вывели тяжелую технику на уборку снега в Коломне после снегопада

В Коломне для борьбы с последствиями циклона «Вивиан» коммунальщики задействовали тяжелую технику и самосвалы. Расчистка дорожного полотна ведется в две смены.

На улицах города работают 44 рабочих, а также 14 комбинированных дорожных машин и 16 тракторов МТЗ. Кроме того, задействованы 16 погрузчиков, один грейдер и около 10 самосвалов.

Подрядчики также занимаются вывозом снега на полигоны. Техника работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд и безопасность горожан.

На кадрах с места событий можно увидеть, как происходит расчистка на улице Зайцева в историческом центре, а также на улице Ленина.

Также меры по уборке снега предпринимают в Люберцах. Там в ночное время работает тяжелая техника и самосвалы, которые уже к утру вывезут большую часть снега в специальные места хранения.