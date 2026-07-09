Трактор для ухода за футбольным полем передали спорткомплексу в Воскресенске

Новый трактор с комплектом навесных оборудований для обслуживания футбольного поля поступил в распоряжение спортивного комплекса «Горняк». Спецтехнику передали учреждению в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья».

Руководитель спорткомплекса Дмитрий Заянчковский рассказал, что два года назад было построено новое футбольное поле с искусственным покрытием. В связи с этим возникла необходимость его обслуживания.

Каждый из фрагментов навесного оборудования выполняет определенную функцию. Разуплотнитель, оборудованный щеткой и металлическими зубьями, улучшает и восстанавливает аэрацию газона, а также поднимает ворс. Имеется также специальный бункер, который поднимает с поля все лишнее.

«Техника интересная, но в то же время она требует определенного подхода. Мы потихоньку обучаемся ею пользоваться. У нас есть меньшего размера площадка с искусственным покрытием. Мы тренируемся на ней, чтобы никоим образом не повредить наше любимое поле», — объяснил Дмитрий Заянчковский.

Новую спецтехнику получили восемь муниципалитетов Подмосковья.