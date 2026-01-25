Традиционный зимний бал студентов прошел в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Во Дворце культуры «Россия» отпраздновали Всероссийский день студенчества. Торжество объединило активную молодежь городского округа.

Праздник стал поводом отметить успехи лучших учащихся. Заместитель главы администрации Серпухова Оксана Лебедева и депутат окружного Совета Юлия Громова вручили студентам награды муниципалитета и Совета депутатов.

«Студенческие годы — это время смелых идей, открытий и крепкой дружбы. Свою энергию вы направляете не только на учебу, но и на добрые дела, проявляя настоящую гражданскую позицию», — заявила Оксана Лебедева.

С добрыми напутствиями к молодежи также выступил священник Алексей Спигин.

Организаторами праздничного вечера стала партия «Единая Россия» при поддержке движения «Здоровое Отечество».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте