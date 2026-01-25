Традиционный зимний бал студентов прошел в Серпухове

Во Дворце культуры «Россия» отпраздновали Всероссийский день студенчества. Торжество объединило активную молодежь городского округа.

Праздник стал поводом отметить успехи лучших учащихся. Заместитель главы администрации Серпухова Оксана Лебедева и депутат окружного Совета Юлия Громова вручили студентам награды муниципалитета и Совета депутатов.

«Студенческие годы — это время смелых идей, открытий и крепкой дружбы. Свою энергию вы направляете не только на учебу, но и на добрые дела, проявляя настоящую гражданскую позицию», — заявила Оксана Лебедева.

С добрыми напутствиями к молодежи также выступил священник Алексей Спигин.

Организаторами праздничного вечера стала партия «Единая Россия» при поддержке движения «Здоровое Отечество».