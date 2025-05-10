Традиционный «Вальс Победы» прошел в Люберцах

Руководитель местного отделения Молодой Гвардии Единой России Анна Лисак сообщила, что участники стремились передать переживания обычных людей в тот судьбоносный день — 22 июня 1941 года. На сцене ожили образы молодых ребят, которые ушли на фронт прямо с выпускного бала, и девушек, которые сменили праздничные платья на рабочую форму, чтобы круглосуточно трудиться в тылу ради великой Победы.

Отметим, что в течение всей праздничной недели молодогвардейцы Люберец поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают им помощь в уборке квартир. Кроме того, активисты традиционно раздают георгиевские ленты в парках Люберец. Всего в рамках акции было роздано около 500 лент.