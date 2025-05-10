Традиционный «Вальс Победы» прошел в Люберцах
В Доме офицеров городского округа Люберцы состоялась ежегодная патриотическая акция «Вальс Победы», организованная активистами Молодой Гвардии Единой России. Они подготовили театрализованное представление, посвященное началу Великой Отечественной войны.
Руководитель местного отделения Молодой Гвардии Единой России Анна Лисак сообщила, что участники стремились передать переживания обычных людей в тот судьбоносный день — 22 июня 1941 года. На сцене ожили образы молодых ребят, которые ушли на фронт прямо с выпускного бала, и девушек, которые сменили праздничные платья на рабочую форму, чтобы круглосуточно трудиться в тылу ради великой Победы.
Отметим, что в течение всей праздничной недели молодогвардейцы Люберец поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают им помощь в уборке квартир. Кроме того, активисты традиционно раздают георгиевские ленты в парках Люберец. Всего в рамках акции было роздано около 500 лент.