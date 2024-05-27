Традиционный субботник провели в микрорайоне Луговая в Лобне

В городском округе Лобня регулярно проводят субботники. Представители муниципалитета, сотрудники ВНИИ кормов и местные жители привели в порядок территорию у Шуховской башни в микрорайоне Луговая.

Учащиеся школ, работники культурных и спортивных учреждений, а также представители делового сообщества приняли участие в уборке лесопарка, «Реки времени» и других мест.

Кроме того, в город доставили 3000 саженцев различных кустарников, включая кизильник, пузыреплодник, спирею, дирен и иву пурпурную.

Саженцы распределили между школами, спортивными и культурными учреждениями. Также управляющие компании занялись посадкой кустарников на придомовых территориях. На данный момент уже посажено более 2500 саженцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».