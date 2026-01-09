Традиционный Рождественский концерт прошел в Домодедове

Мероприятие прошло 7 января в молодежном комплексном центре «Победа». Программа объединила вокальные, хоровые, инструментальные и хореографические номера. Со сцены звучали рождественские песнопения, классические и народные произведения. В выступлениях участвовали как взрослые, так и дети.

Собравшихся поздравили настоятель Преображенского храма села Вельяминово иерей Димитрий Федоров и первый заместитель главы округа Александр Епишин. Также на экране показали праздничное видеопоздравление архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

«Спасибо нашим артистам и творческим коллективам округа за созданную атмосферу волшебства, духовного единения и благодати!» — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Концерт собрал жителей разных возрастов. По словам организаторов, такие мероприятия объединяют людей и создают атмосферу праздника.