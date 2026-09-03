Традиционный педагогический форум прошел в Люберцах
Август для системы образования — время подводить итоги и ставить новые цели. В Люберцах на традиционном форуме представители педагогической общественности встретились, чтобы обсудить результаты прошлого года и наметить планы на будущее.
В городском округе 362 выпускника получили серебряные и золотые медали — а это каждый пятый ученик. 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов и успешно поступили в высшие учебные заведения. Трое из них показали максимальный результат сразу по двум предметам.
На форуме чествовали не только выпускников, но и их наставников. Директора школ получили награды за успехи в управлении, а учителя — за подготовку лучших учеников. Педагоги отметили, что такие встречи помогают обменяться опытом и зарядиться энергией перед новым учебным годом.
В 2026 году в Люберцах построили две новые школы и три детских сада. Эти объекты значительно разгрузят существующие учреждения и дадут возможность большему числу детей учиться в современных условиях.
С новыми силами и четкими планами люберецкие педагоги встретили своих учеников 1 сентября. Задача поставлена — сохранить и приумножить достижения, ведь Люберцы остаются флагманом образования Московской области и продолжают набирать обороты.