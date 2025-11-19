Сегодня 10:39 Традиционный осенний бал прошел в образовательном центре № 5 в Ивантеевке 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

В этом году танцевальный вечер посвятили творчеству русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова. Школьный бал в Образовательном центре № 5 продлился более двух часов и стал настоящим праздником, который с особой теплотой будут вспоминать все его гости.

Прекрасные дамы и учтивые кавалеры, атмосфера салонов позапрошлого века, изысканные манеры и галантность — вечер был наполнен романтикой XIX века. «Этот бал — это наша традиция, которую мы бережно храним уже третье десятилетие. Бал, который является праздником, триумфом грации, поэзии, музыки», — рассказала директор образовательного центра Наталья Рычева.

Многие из ребят еще недавно не умели танцевать, а на то, чтобы разучить все непростые элементы, у них было лишь два с половиной месяца. Но результат в итоге превзошел все ожидания, как учителей, так и самих школьников.

На балу не только танцевали, но и пели романсы, читали стихи о любви. Атмосфера пышного торжества познакомила участников и гостей с жизнью Михаила Лермонтова. Известно, что сам поэт любил великосветские приемы, был их завсегдатаем и описывал бальную атмосферу в своих произведениях. Ярким финалом осеннего бала стал вальс для всех приглашенных. В танце закружились не только главные герои вечера, но и учителя, родители и гости праздника.