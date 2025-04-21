Традиционный футбольный фестиваль начался в Подольске

Эти соревнования ежегодно проводятся в муниципалитете и являются одним из этапов открытия футбольного сезона. В турнире участвуют 54 смешанные команды любителей — 43 коллектива из шести игроков и 11 — из восьми.

Матчи 14-го фестиваля футбола «Приз открытия футбольного сезона среди любительских команд 6×6 и 8×8» прошли на запасных полях спортивного комплекса «Труд».

Председатель комитета любительского и дворового футбола Подольской федерации Дмитрий Кулешов рассказал, что возраст участников составляет от 14 лет и старше. В турнире играют дворовые команды, команды друзей, а также тех, кто учится вместе или работает в одной организации.

После матчей групповой стадии, одной восьмой и одной четвертой финала определились команды, которые сразятся в полуфиналах. Среди команд 6×6 это «БетонМашСервис» — ТДК «Возвращение» и «Парковый» — ФК «Раздолье». А из команд 8×8 в полуфинал вышли «Сатурн» — «Возвращение М», «Юником» — «Кредо».

Полуфинальные и финальные матчи, а также матчи за третье место и награждение состоятся 26 апреля.