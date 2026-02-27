Традиционный бал школьников прошел в Дмитровском округе

Бал открылся общим исполнением полонеза, после чего прозвучали первая кадриль и вальс. Представители школ поочередно исполняли вальс, мазурку, фигурный и лирический вальсы, кадриль (в том числе московскую), котильон, падеграс, шапелуаз, польку, падипатинер и танго.

Вместе с директорами школ и педагогами участники первого бала — Владислав Севков, Анастасия Забара и Кристина Полухина — исполнили падеграс, московскую кадриль и испанский вальс.

Михаил Шувалов поблагодарил ребят за сохранение традиций: «За восемь лет своего существования школьный бал стал одной из самых красивых традиций нашего округа. Это событие еще раз показывает преемственность поколений, ведь проведение таких балов уходит корнями в глубь веков. И это — тоже часть нашей самобытной культуры, нашей самоидентификации как великого народа великой страны! Я искренне восхищен вашей грацией и красотой исполняемых вами танцев. Ребята, вы являетесь яркими представителями нашего округа. Спасибо за сохранение традиций, храните их и передавайте следующим поколениям».

«Мы гордимся, что в нашем округе есть такая замечательная традиция проведения школьных балов. Давайте будем и дальше ее сохранять, чтобы через несколько лет здесь, на очередном школьном балу, в вальсе кружились уже дети сегодняшних участников мероприятия», — добавила Марина Шевченко.

Бал четвертый год подряд проходит в рамках муниципальной военно-спортивной игры «Наша сила в единстве!» среди школьных команд старшеклассников на Кубок управления образования.