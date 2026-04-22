Традиционная «Пасхальная встреча» прошла в Красногорске

В этом году «Пасхальная встреча» проходила в новом корпусе школы № 18 при поддержке администрации округа и духовенства Одинцовской и Красногорской епархии. Ежегодное мероприятие открылось праздничным песнопением.

«Пасхальную встречу» проводят пятый год подряд в период Светлой седмицы. По церковной традиции, в эту особую неделю верующие продолжают отмечать Воскресение Христово. Атмосферу светлого православного праздника разделяют гости из разных уголков Подмосковья.

«„Пасхальная встреча“ сегодня собрала педагогов, родителей и детей из 12 муниципалитетов, входящих в Одинцовскую епархию. Здесь собрались педагоги, которые преподают предмет „Основы православной культуры“. Мероприятие дает возможность обменяться опытом и поделиться всеми теми наработками, которые делают наши замечательные педагоги», — рассказала исполняющая обязанности директора Красногорского методического центра Наталья Пуленец.