Традиционная Новогодняя лыжная гонка прошла в лесопарке в Мытищах

Оттепель и последующие заморозки не повлияли на проведение любимых жителями и гостями Мытищ соревнований. Несмотря на то, что трасса была достаточно скользкой, по мнению участников, проходить ее было вполне комфортно.

Открыли традиционный забег самые юные лыжники, для многих из них он был дебютным. Дети преодолевали дистанцию в сопровождении профессиональных спортсменов, таких как чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Никита Крюков, один из сильнейших спринтеров страны Игорь Рысин и победитель нескольких этапов Кубка мира по лыжным гонкам Михаил Девятьяров. Длина дистанций Новогодней лыжни варьировалась в зависимости от возраста участников, от 500 метров до пяти километров.

«В Московской области всегда обращали особое внимание на развитие массового спорта. Приятно, что подмосковные трассы постоянно собирают большое количество любителей лыжного спорта самых разных возрастов. Я рад, что нахожусь на этом празднике в Мытищах вместе со своими друзьями», — поделился впечатлениями Никита Крюков.

Победителей Новогодней гонки определили в каждой из возрастных категорий, торжественно наградив медалями, грамотами и подарками.