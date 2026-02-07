Традиционная лыжня прошла в Мытищинском лесопарке

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

5 февраля в Мытищинском лесопарке состоялись традиционные лыжные гонки, собравшие сотни участников. Несмотря на морозную погоду, на старт вышли воспитанники военно-патриотических объединений и юнармейцы, для которых были организованы пункты обогрева с горячим чаем и бутербродами. Соревнования проводились в командном формате, по четыре человека в каждой команде.

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Московской области Анатолий Гаврилов отметил, что данные соревнования знаменуют начало месячника оборонно-массовой работы, который проходит по всей стране.

«ДОСААФ России уделяет огромное внимание не только патриотическому воспитанию молодежи и подготовке курсантов по военно-учетным специальностям, но и развитию военно-прикладных видов спорта», — подчеркнул он.

Участник гонки, юнармеец, ученик 8 класса школы № 3 имени Б. А. Феофанова Максим Желтов поделился, что давно увлекается лыжами. «Наша четверка настроена решительно, — сказал он перед стартом. — Конечно, важна не победа, а участие, но все-таки хотелось бы победить».

По итогам соревнований были определены победители и призеры. Участники уже ждут новых стартов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее отмечала важность подобных мероприятий для патриотического воспитания молодежи, укрепления командного духа и физической подготовки подрастающего поколения.