Товарищеский матч по хоккею с командой из Можайска прошел в Волоколамске

Юные хоккеисты из двух муниципалитетов Подмосковья состязались за место лучшей команды в ледовом дворце «Лидер» в Волоколамске. Победителем стала команда из Можайска.

Поучаствовали в матче ребята 2019 года рождения. Напутственные слова в их адрес сказал директор Дворца спорта, муниципальный депутат Вячеслав Тюрин.

Хоккеисты из обеих команд продемонстрировали высокий уровень подготовки. За них болели родители и друзья. Лучшей в этом матче стала команда из Можайска.

«Товарищеские матчи — это не только возможность проверить свои силы. Такие встречи помогают укрепить дружбу между юными спортсменами из разных городов», — прокомментировал Вячеслав Тюрин.

Ранее мы рассказывали о том, что более 1,5 тысячи участников вышли на старт полумарафона в Волоколамске. Там проект «Суперлига Подмосковья» провел второй забег.