Более 1,5 тысячи участников вышли на старт полумарафона в Волоколамске

Проект «Суперлига Подмосковья» провел второй забег. Участниками полумарафона «Волоколамский рубеж» стали более 1,5 тысячи любителей и профессиональных бегунов. Об этом рассказали в подмосковном Минспорта.

В состязаниях могли принять участие как взрослые, так и дети.

Основная дистанция протянулась на 21,1 километра. Также для подростков до 18 лет прошли забеги на три, пять и 10 километров. Совсем юные любители спорта соревновались на 300 и 600 метрах.

Самой зрелой участницей забега стала 91-летняя Клара Богатова. Женщина активно участвует в спортивных соревнованиях и даже стала победительницей на Казанском марафоне. Бегом она увлекается уже 23 года. На «Волоколамском рубеже» пенсионерка преодолела маршрут в три километра.

«Как только появилось свободное время, появилось много единомышленников. Я раньше бегала длинные дистанции, получала удовольствие от этого занятия. Я молодежь хочу призвать: занимайтесь спортом. Три километра каждый день, это 20 минут времени. Всегда можно найти время и выйти побегать», — сказала Клара Богатова после финиша.

Результаты забега «Волоколамский рубеж» доступны по ссылке.

В ведомстве напомнили, что принять участие в стартах «Суперлиги Подмосковья» могут все желающие: от новичков до продвинутых бегунов. Приобрести слот на дистанцию в три километра можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Напомним, что беговой сезон открылся в Московской области с коломенского полумарафона «Летопись Победы». Следующий забег пройдет 12 июля в Раменском. Завершение сезона ознаменует кросс «ОдинцовоRUN».