Товарищеский матч молодежных активистов по волейболу прошел в Химках

В Химках прошел дружеский волейбольный матч между молодежными активистами. На площадке филиала РКТ «МАИ» состоялась встреча, в которой сыграли команды «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья».

Депутат Артур Каримов отметил, что волейбол помогает укрепить командный дух и способствует формированию здорового образа жизни. По его словам, этот вид спорта развивает координацию, скорость, выносливость и гибкость. Он подчеркнул, что молодежь активно участвует в спортивных мероприятиях, что важно для здоровья, уверенности в себе и умения работать в коллективе.

Матч стал не только спортивным событием, но и площадкой для общения, обмена опытом и вдохновения молодого поколения к здоровому образу жизни, достижению общих целей и активному участию в общественной жизни.

Народная избранница Надежда Смирнова добавила, что спорт объединяет людей и помогает молодежи раскрывать свои лучшие качества. В Химках созданы все необходимые условия для развития и успеха молодых людей.