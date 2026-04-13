Тотальный диктант проведут в гимназии имени Примакова в Одинцове 18 апреля

Тотальный диктант проведут в городах России 18 апреля. В Подмосковье в этом году акцию состоится в гимназии имени Примакова в Одинцове.

Тоталььный диктант — это ежегодная просветительская акция. В ней могут принять участие все желающие, напомнили в региональном Минобразования.

В гимназии имени Примакова текст будет диктовать актриса кино, телеведущая и кинопродюсер Анна Пескова.

«Акция помогает привлечь внимание к культуре письменной речи, объединяет людей, неравнодушных к родному языку, и создает атмосферу общего интеллектуального праздника. Кроме того, „Тотальный диктант“ знакомит участников с творчеством современных авторов — текст каждый год пишут разные писатели», — рассказали в министерстве.

