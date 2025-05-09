Торжественный прием для ветеранов ВОВ прошел в Воскресенске в День Победы

Традиционный торжественный прием ветеранов организовали в Воскресенске 9 мая в День Победы. Участников Великой Отечественной войны поздравили со знаменательной датой, пригласили к праздничному столу, а также вручили им подарки.

Депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин пожелали ветеранам доброго здоровья, счастья, мира и любви. Они поблагодарили гостей за их самоотверженный труд и героизм. Участники Великой Отечественной войны собрались за праздничным столом, где вспоминали те тяжелые годы и тех, кто не вернулся домой с поля боя.

«Сегодня вместе со мной дочка. Для меня и для нее важно пообщаться с нашими дорогими ветеранами лично. Никакие подарки не сравнятся с тем, что они подарили нам Победу! Низкий поклон!» — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.