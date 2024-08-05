Митинг и автопробег ко Дню ВДВ провели в Солнечногорске

Участники митинга почтили минутой молчания память героев, возложили венки и цветы к мемориалу «Солнечногорцам, павшим в локальных воинах». На мероприятии присутствовали военнослужащие и солдаты, офицеры, ветераны воздушно-десантных войск, юнармейцы, представители волонтерских движений и неравнодушные жители округа. Организатором митинга выступило местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

«Воздушно-десантные войска — это символ мужества, чести и профессионализма. В их рядах служат те, кто всегда готов прийти на помощь, кто несет службу с честью и достоинством, выполняя самые сложные задачи и преодолевая любые трудности. Их подвиги и героизм вдохновляют нас и напоминают о том, что сила духа и отвага не имеют границ», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.