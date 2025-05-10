Торжественный митинг ко Дню Победы прошел на площади Славы в Подольске
В Подольске отметили День Победы возложением цветов к знаковым мемориалам округа. Также прошел торжественный митинг на площади Славы.
В мероприятиях приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов, представители администрации, председатель Совета депутатов Алексей Никулин и народные избранники, представители общественных организаций и духовенства, ветераны и юнармейцы, а также жители муниципалитета.
«Возложил цветы к Вечному огню на площади Славы, памятникам воинам-интернационалистам и Подольским курсантам, стеле „Населенный пункт воинской доблести“, братским могилам на кладбище „Красная горка“. С каждым годом становится все важнее сохранять память не как формальность, а как живую часть нашей души. Вместе с подольчанами склонил голову и почтил минутой молчания тех, кто сражался за нас, за нашу землю, за право жить под мирным небом. Спасибо вам за Победу. Вы — навсегда с нами. В наших словах и поступках», — сказал Артамонов.
Площадь Славы — особенное место для каждого жителя Подольска. Именно здесь развернулись главные торжества. У Вечного огня пели хоровые коллективы, а кульминацией стало всеобщее исполнение песни «День Победы».
В продолжении праздника состоялись акция «Вальс Победы», парад юнармейцев, выступление сводного оркестра сухопутных войск Южного военного округа и развертывание гигантской копии Знамени Победы. Флаг в тысячу квадратных метров раскинулся над площадью, чтобы каждый мог прикоснуться к этому символу памяти.