Торжественный митинг ко Дню Победы прошел на площади Славы в Подольске

В мероприятиях приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов, представители администрации, председатель Совета депутатов Алексей Никулин и народные избранники, представители общественных организаций и духовенства, ветераны и юнармейцы, а также жители муниципалитета.

«Возложил цветы к Вечному огню на площади Славы, памятникам воинам-интернационалистам и Подольским курсантам, стеле „Населенный пункт воинской доблести“, братским могилам на кладбище „Красная горка“. С каждым годом становится все важнее сохранять память не как формальность, а как живую часть нашей души. Вместе с подольчанами склонил голову и почтил минутой молчания тех, кто сражался за нас, за нашу землю, за право жить под мирным небом. Спасибо вам за Победу. Вы — навсегда с нами. В наших словах и поступках», — сказал Артамонов.