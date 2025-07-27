Торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли в Можайском округе

В Можайском округе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России. Праздник начался с вахты памяти у памятника Солдату-освободителю, где собрались ветераны, моряки, пехотинцы и жители округа.

С приветственными словами выступили Руслан Меладзе — военный комиссар Можайского и Рузского округов, Владимир Уваров — председатель региональной организации морских пехотинцев «Тайфун-М», боцман Владимир Смирнов, Валентина Лаврова — президент благотворительного фонда «Струна», а также капитан 1-го ранга Анатолий Пекуров.

Открывая событие, глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил особую связь Можайска с флотом: в честь города названа подводная лодка, а на территории округа активно действует объединение моряков Подмосковья.

Церемония завершилась возложением цветов к памятнику и Вечному огню в знак памяти о защитниках Родины на море и суше.

В течение дня представители флота посетят значимые места округа, включая Бородинское поле и памятник «Ветеранам боевых действий».

Отметим, в Можайском округе проживает свыше 700 моряков, чьи заслуги в этот праздничный день были особо отмечены.