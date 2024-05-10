Торжественные мероприятия прошли в честь 9 Мая в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 21:49 Торжественные мероприятия прошли в честь 9 Мая в Наро-Фоминске Медиасток.рф

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Для ветеранов и жителей Наро-Фоминска в День Победы провели концерт государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии. Участники ансамбля исполнили песни военных лет, хореографические номера под аккомпанемент русских народных инструментов.

В День 79-й годовщины Великой Победы-2024 в Наро-Фоминском городском округе, по соображениям безопасности целый ряд акций был отменен или прошёл по укороченной программе, но на памятный митинг у Вечного огня и памятника Неизвестному солдату, пришли сотни жителей и гостей Наро-Фоминска.

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«Для нас, жителей города воинской славы, это особый день, особая дата, т. к. Именно на этом рубеже был остановлен враг. Именно отсюда наши войска двинулись победным маршем», — поделился глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

На церемонии возложения венков и на митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, воины гвардейской Кантемировской дивизии, представители общественности и депутатского корпуса округа, волонтеры, юнармейцы и Почётные гости.

«День Победы — это праздник, который у нас в сердцах, в слезах наших глаз, потому что есть еще много людей, которые помнят те времена, те события, героических людей, которые добыли эту Победу. Это здорово, что преемственность сохраняется, очень много молодых людей, детей. Люди приходят и передают из уст в уста память о тех, кто геройски защищал нашу Родину», — прокомментировал председатель Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Куимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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