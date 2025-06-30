Торжественное закрытие первой смены трудового лагеря прошло в Серпухове

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи городского округа Серпухов состоялось закрытие первой смены летнего лагеря. Там работали и отдыхали 25 ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Школьники получили первый опыт работы и свою первую заработную плату. Ребята плодотворно трудились, учились и отдыхали: участвовали в разнообразных тренингах, акциях, флешмобах, посещали экскурсии и мастер-классы. Помимо этого, подростки проходили различные стажировки, которые помогут им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Отметим, что от Центра по профориентации и трудоустройству молодежи работают и трудовые бригады. Всего в них за лето задействуют свыше 500 ребят. Вторую смену лагеря труда и отдыха откроют 4 июля.

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