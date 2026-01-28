Торжественное вручение первых паспортов прошло в Волоколамске

27 января в Волоколамском отделе ЗАГС впервые в 2026 году вручили паспорта юным жителям Волоколамского округа в торжественной обстановке. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поздравила с этим важным событием 20 ребят — 8 девушек и 12 юношей.

«В 2026 году мы продолжаем традицию торжественного вручения первых паспортов. Всегда приятно видеть родителей и разделить с ними радость этого важного события», — сказала Наталья Козлова.

Паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь. С ним приходят не только права, но и ответственность. Поэтому глава округа напомнила ребятам о том, как правильно относиться к документам, какие меры предосторожности важно соблюдать и как защитить себя от мошенников. Также она пожелала юным гражданам успехов в учебе, уверенности в своих силах и движения к поставленным целям.