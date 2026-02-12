Торжественное вручение паспортов школьникам прошло в Богородского округе

Юным жителям Богородского округа вручили их первый паспорт. Это стало знаменательным событием для ребят, которые теперь могут официально называться гражданами своей страны.

На мероприятии присутствовали родители и близкие. С теплыми напутственными словами к аудитории обратился заместитель председателя Совета депутатов Богородского городского округа Павел Ермилов. Депутат искренне поздравил юных граждан с этим значимым днем, пожелав им быть достойными гражданами России, всегда гордиться своей Родиной и активно вносить вклад в ее процветание!

Получение паспорта — важное событие в жизни каждого человека, это — настоящий старт в большую жизнь. Этот документ не просто удостоверяет личность, он символизирует принадлежность к Великому Государству с богатой историей и культурой, обозначая начало нового этапа в жизни молодых людей и открывая двери в мир возможностей и ответственности. В конце мероприятия ребята сделали общую фотографию на память.