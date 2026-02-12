Торжественное вручение паспортов школьникам прошло в Богородского округе

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Юным жителям Богородского округа вручили их первый паспорт. Это стало знаменательным событием для ребят, которые теперь могут официально называться гражданами своей страны.

На мероприятии присутствовали родители и близкие. С теплыми напутственными словами к аудитории обратился заместитель председателя Совета депутатов Богородского городского округа Павел Ермилов. Депутат искренне поздравил юных граждан с этим значимым днем, пожелав им быть достойными гражданами России, всегда гордиться своей Родиной и активно вносить вклад в ее процветание!

Получение паспорта — важное событие в жизни каждого человека,  это — настоящий старт в большую жизнь. Этот документ не просто удостоверяет личность, он символизирует принадлежность к Великому Государству с богатой историей и культурой, обозначая начало нового этапа в жизни молодых людей и открывая двери в мир возможностей и ответственности. В конце мероприятия ребята сделали общую фотографию на память.

