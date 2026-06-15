Торжественное вручение паспортов прошло в Солнечногорске

11 июня в преддверии Дня России в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» шестерым юным жителям округа выдали первые паспорта. Главный документ получили двое юношей и четыре девушки, достигшие 14 лет.

Поздравить ребят пришли заместитель главы округа Эдуард Машковцев и депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова. Они пожелали юным гражданам успехов, ярких достижений и гордости за свою страну.

Эдуард Машковцев отметил, что получение паспорта — это больше, чем формальность. Это знак доверия государства молодым людям, открывающим новую главу своей жизни.

Торжественную атмосферу поддержали учащиеся Солнечногорской детской школы искусств, исполнив инструментальные композиции. Праздник объединил ребят, их родителей и гостей.

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