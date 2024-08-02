Торжественное вручение паспортов подросткам прошло в Наро-Фоминске

Фото: Телеканал «360»

В зале заседаний администрации Наро-Фоминского городского округа прошло торжественное вручение подросткам первых паспортов. Участниками церемонии стали 14 юношей и девушек.

Получить паспорт можно в МФЦ, однако церемония торжественного вручения запомнится школьникам на всю жизнь.

«Дети волнуются, понимают серьезность, ответственность мероприятия и то, что с получением паспорта начинается более ответственная и взрослая жизнь. Пожелали им здоровья, счастья, успехов в учебе, получить хорошее образование и прийти в Наро-Фоминской городской округ уже дипломированными специалистами», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Вместе с паспортами юным гражданам страны вручили цветы и памятные сувениры от главы округа. Кроме того, участников церемонии познакомили с историей Конституции Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте