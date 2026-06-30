Торжественное вручение аттестатов прошло в школе «Триумф» в Химках

Учебный год в школе «Триумф» завершился впечатляющими результатами: из 120 выпускников 25 были удостоены золотых медалей, еще 13 получили серебряные. Две выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, одна — 100 баллов по профильной математике, и один выпускник показал максимальные результаты сразу по профильной математике и физике, суммарно набрав 200 баллов.

Глава округа Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Александр Васильев обратились к ребятам с напутственными словами.

«Сегодня для ребят заканчивается целая глава — яркая, наполненная уроками, дружбой и первыми победами. Впереди — взрослая жизнь, где придется принимать решения и отвечать за них. Хочу пожелать выпускникам не терять эту школьную смелость мечтать и стремиться к большему», — сказал Николай Томашов.

«Впереди у ребят — выбор профессии, продолжение образования и первые самостоятельные решения. Желаю выпускникам уверенно идти вперед, ставить амбициозные цели и верить в собственные силы. Пусть рядом всегда будут люди, готовые поддержать в самые важные моменты, а школьные знания послужат прочным фундаментом для будущих успехов», — подчеркнула Инна Федотова.

Выпускные вечера проходят во всех школах Химок. Всего в этом году аттестаты получат 1263 выпускника, из которых более 200 — медалисты.