Торжественное вручение аттестатов прошло в школе № 1 в Химках

27 июня в школе № 1 Химок состоялось торжественное вручение аттестатов. Отличников отметили документами об образовании особого образца и медалями «За особые успехи в учении».

Выпускников 9-х и 11-х классов поздравили педагоги, родители и почетные гости.

«Аттестат — это признание упорства и стремления к цели. Ребята, перед вами открыты все дороги. Мы уверены, что каждый из вас добьется успеха», — отметила депутат Химок Галина Болотова.

Педагоги и родители поздравили ребят с окончанием школы и пожелали успехов в выборе будущего пути.

«Получение аттестата — это важный этап. Сегодня девятиклассники завершают первый серьезный этап, а одиннадцатиклассники вступают во взрослую жизнь. Мы гордимся нашими талантливыми выпускниками», — сказала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Вручение аттестатов стало традиционным завершающим аккордом учебного года. В Химках продолжается череда выпускных мероприятий, на которых школьников поздравляют с окончанием обучения и желают успешно определиться с будущей профессией.