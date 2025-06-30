Торжественное построение к 83-летию Кантемировской дивизии прошло в Наро-Фоминске

Праздничное мероприятие состоялось на плацу 4-й гвардейской Кантемировской дивизии. В этот день чествовали военнослужащих, которые продолжают славные традиции легендарного соединения.
Все 83 года существования Кантемировской танковой дивизии— это история подвигов, мужества и верности долгу. Подразделения воинского соединения продемонстрировали безупречную выучку и готовность выполнять задачи любой сложности.
Военнослужащим и ветеранам вручили ведомственные награды и благодарственные письма от командования дивизии и администрации Наро-Фоминского округа.
Глава муниципалитета Роман Шамнэ подчеркнул, что история Кантемировской дивизии неразрывно связана с наро-фоминской землей и продолжает пополняться новыми славными страницами. Он пожелал боевого духа, здоровья и скорейшего возвращения домой с победой тем, кто отмечал этот день на боевом посту.
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