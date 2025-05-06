Торжественное мероприятие в День воинской славы России прошло в Видном
В Ленинском городском округе Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России и Дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Праздник начался с божественной литургии и крестного хода в Георгиевском храме города Видное.
После этого у Вечного огня состоялся митинг, в котором принял участие глава округа Станислав Каторов.
Глава Ленинского округа отметил, что на земле Подмосковья проходила одна из ключевых битв Великой Отечественной войны — битва за Москву, где впервые немецкие войска были остановлены и отброшены от столицы. Икона святого Георгия всегда вдохновляла воинов и поддерживала дух народа в трудные времена.
«Невозможно переоценить вклад наших воинов, жителей Подмосковья и Ленинского округа в общую Победу. Мы навечно сохраним в памяти подвиг тех, кто самоотверженно сражался на передовой, работал в тылу и восстанавливал нашу область», — обратился ко всем присутствующим в ходе торжественного мероприятия глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.
В церемонии возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы приняли участие представители администрации, депутаты, духовенство, сотрудники профильных служб и правоохранительных органов, ветераны, активисты «Молодой гвардии Единой России», «Волонтеров Подмосковья», «Юнармии» и жители округа. Минута молчания стала данью памяти павшим героям.