Торжественное мероприятие в День воинской славы России прошло в Видном

В Ленинском городском округе Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России и Дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Праздник начался с божественной литургии и крестного хода в Георгиевском храме города Видное.

После этого у Вечного огня состоялся митинг, в котором принял участие глава округа Станислав Каторов.

Глава Ленинского округа отметил, что на земле Подмосковья проходила одна из ключевых битв Великой Отечественной войны — битва за Москву, где впервые немецкие войска были остановлены и отброшены от столицы. Икона святого Георгия всегда вдохновляла воинов и поддерживала дух народа в трудные времена.

«Невозможно переоценить вклад наших воинов, жителей Подмосковья и Ленинского округа в общую Победу. Мы навечно сохраним в памяти подвиг тех, кто самоотверженно сражался на передовой, работал в тылу и восстанавливал нашу область», — обратился ко всем присутствующим в ходе торжественного мероприятия глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.