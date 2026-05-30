Торжественное мероприятие ко Дню предпринимателя прошло в Волоколамске

В Волоколамском округе прошло торжественное награждение предпринимателей за высокие достижения в труде и профессионализм. Мероприятие состоялось 29 мая в администрации муниципалитета.

С приветственным словом выступили первый заместитель главы округа Анна Агапова, депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, а также руководитель подразделения Торгово-промышленной палаты Наталья Караськова. Они поблагодарили предпринимателей за создание рабочих мест, активное развитие экономики округа и высокую социальную ответственность.

Знаком отличия губернатора Московской области награжден Александр Мишлюк — руководитель ООО «Швейная фабрика „Виктория“. Также виновникам торжества вручили благодарственные письма Московской областной Думы и администрации Волоколамского округа, почетные грамоты администрации и окружного Совета депутатов, а также награды от подразделения Торгово-промышленной палаты Московской области.